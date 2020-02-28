"Арсенал" в дополнительное время проиграл "Олимпиакосу" и завершил участие в Лиге Европы

ТАСС, 28 февраля. Английский футбольный клуб "Арсенал" дома проиграл в дополнительное время со счетом 1:2 греческому "Олимпиакосу" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный гол в основное время матча на 53-й минуте забил защитник греческого клуба Папе Сиссе. Так как первая игра закончилась гостевой победой "Арсенала" со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. На 113-й минуте нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет, но за минуту до конца дополнительного времени форвард "Олимпиакоса" Юсеф Аль-Араби забил гол и вывел свою команду в следующую стадию.

"Арсенал" является действующим финалистом турнира, он уступил в решающем матче Лиги Европы сезона-2018/19 английскому "Челси" (1:4).

Результаты других матчей 1/16 финала: "Аякс" (Нидерланды) - "Хетафе" (Испания) - 2:1 (первый матч - 0:2); "Интер" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:1 (2:0); "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) - 5:0 (1:1); "Севилья" (Испания) - ЧФР (Румыния) - 0:0 (1:1); "Селтик" (Шотландия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:3 (1:1). Ответная встреча между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" была перенесена на день в связи со штормовым предупреждением.

По сумме двух матчей в следующую стадию вышли: "Рейнджерс" (Шотландия), "Байер" (Германия), "Базель" (Швейцария), "Рома" (Италия), ЛАСК (Австрия), "Вольфсбург" (Германия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Хетафе" (Испания), "Интер" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Севилья" (Испания), "Копенгаген" (Дания), "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля, первые матчи этой стадии состоятся 12 марта.