"Рейнджерс" победили "Монреаль" в матче НХЛ. Панарин набрал два очка

ТАСС, 28 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Филлип Ди Джузеппе (39-я минута), Мика Зибанежад (52), Адам Фокс (53) и Райан Стром (56, 59). Нападающий Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У проигравших отличились Макс Доми (4) и Томаш Татар (38).

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич и голкипер Игорь Шестеркин вновь не принимали участие в матче. Хоккеисты пропускают вторую встречу подряд после автомобильной аварии, в которую они попали 24 февраля. Бучневич серьезных повреждений не получил, а у Шестеркина диагностировали перелом ребра. На восстановление ему потребуется около двух недель.

В прошедшей встрече ворота "Рейнджерс" защищал Александр Георгиев, он отразил 32 броска и отдал голевую передачу, которая стала для него третьей в карьере. В активе Панарина теперь 87 (32 гола + 55 передач) баллов, что является повторением его лучшего результата в НХЛ. В прошлом сезоне нападающий тоже набрал 87 (28+59) очков, выступая за "Коламбус". Панарин занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, впереди располагаются Давид Пастрняк (90) из "Бостона" и Леон Драйзайтль (99) из "Эдмонтона".

"Рейнджерс" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка в 63 встречах. "Монреаль" идет 12-м, набрав 67 баллов после 66 матчей. Следующую встречу "Рейнджерс" сыграют на выезде против "Филадельфии" 29 февраля. "Монреаль" днем позже примет "Каролину".