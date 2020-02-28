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НХЛ

Два очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Чикаго"

Встреча завершилась со счетом 2:5

ТАСС, 28 февраля. "Тампа" проиграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.

В составе проигравших шайбы забросили Брэйден Пойнт (36-я минута) и Никита Кучеров (41). Российский нападающий также отметился результативной передачей. Защитник команды Михаил Сергачев очков в матче не набрал. В активе Кучерова 78 (31 шайба + 47 передач) очков в текущем сезоне, на счету Сергачева 30 (9+21) баллов в регулярном чемпионате.

У победителей отличились Брэндон Саад (45), Доминик Кубалик (46, 52, 58) и Слэйтер Куккук (50). Лучшим игроком матча стал Кубалик (3+0). Второй звездой был признан голкипер "Чикаго" Кори Кроуфорд (36 сейвов), третьей - Пойнт (1+1).

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 85 очков в 64 матчах. "Чикаго" идет 12-м на Западе, имея в активе 64 балла в 64 встречах. В следующем матче "Тампа" примет "Калгари", "Чикаго" сыграет на выезде с "Флоридой". Оба матча пройдут 1 марта.

В другой встрече дня "Флорида" проиграла дома "Торонто" со счетом 3:5. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 24 броска. Нападающий команды Евгений Дадонов очков во встрече не набрал.

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