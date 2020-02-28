"Вашингтон" уступил "Вининпегу" в матче НХЛ. Куликов отметился голом

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Дмитрий Куликов (7-я минута), Кайл Коннор (48) и Марк Шайфли (59). Для Куликова гол стал вторым сезоне. Защитник провел в текущем регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 10 (2 шайбы + 8 передач) очков.

ТАСС, 28 февраля. "Вашингтон" на выезде проиграл "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 0:3.

Форварды "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, также защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Ворота команды защищал Илья Самсонов, который отразил 29 бросков. Лучшим игроком матча стал голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк (34 сейва). Второй звездой был признан Шайфли (1+1), третьей - Куликов (1+0).

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 64 матчах. "Виннипег" после 66 встреч имеет в активе 72 очка и идет девятым на Западе. В следующем матче "Вашингтон" сыграет в гостях с "Миннесотой" 2 февраля. "Виннипег" 1 февраля встретится на выезде с "Эдмонтоном".

В другом матче дня "Бостон" дома победил "Даллас" со счетом 4:3. Форвард гостей Денис Гурьянов забросил 19-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в списке лучших снайперов команды. Всего в активе россиянина 28 (19+9) очков.

Результаты остальных встреч: "Детройт" - "Миннесота" (1:7); "Оттава" - "Ванкувер" (5:2); "Нэшвилл" - "Калгари" (4:3 ОТ); "Сент-Луис" - "Айлендерс" (3:2 ОТ).