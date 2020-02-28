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Единая лига ВТБ

Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" продлил контракт с главным тренером Пашутиным

Новое соглашение с 51-летним тренером рассчитано до конца сезона-2022/23

ТАСС, 28 февраля. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" объявил о заключении нового соглашения с главным тренером команды Евгением Пашутиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

"Подписание трехлетнего контракта с Пашутиным подтверждает наше доверие тренеру. Очень надеюсь, что нам удастся совместить на первый взгляд несовместимые вещи: добиться необходимого результата и интегрировать молодые таланты в основную команду", - сказал президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

"Понимаю, что перед нами стоят амбициозные задачи. "Локомотив-Кубань" - это победные традиции, и я приложу все силы, чтобы команда шла к нашей цели: добивалась результата и оправдывала надежды болельщиков всего Краснодарского края", - отметил Пашутин.

Пашутин возглавил "Локомотив-Кубань" в декабре 2019 года, ранее он занимал этот пост с 2012-го по 2014 год. Также Пашутин тренировал саратовский "Автодор", петербургский "Спартак", московский ЦСКА, казанский УНИКС, итальянский "Канту" и сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Вместе с ЦСКА Пашутин становился чемпионом России и обладателем Кубка России (2010) и победителем Единой лиги ВТБ (2010), с УНИКСом и "Локомотивом-Кубанью" по разу завоевал Кубок Европы (2011, 2013), а также привел к золотым медалям чемпионата Европы молодежную сборную России (игроки до 20 лет).

"Локомотив-Кубань" занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 13 побед при четырех поражениях. В субботу "Локомотив-Кубань" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом".

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