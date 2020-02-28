В антидопинговом органе IBU заявили, что в деле Логинова они следовали правилам WADA

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича четко следовал правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщила председатель BIU Луиза Рейли.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича, которые находились на чемпионате мира в Антхольце. В отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело, основанием для чего стала информация, поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен.

"Установление контакта с местными правоохранительными органами во время таких событий, как чемпионат мира по биатлону, и предоставление представляющих потенциальный интерес информации и разведданных для BIU является стандартной процедурой", - сказала Рейли.

"Это обязанность IBU как подписанта Всемирного антидопингового кодекса: международный стандарт WADA по тестированию и расследованиям требует, чтобы антидопинговые организации разрабатывали политику и процедуры для обмена информацией и разведданными с правоохранительными и другими заинтересованными органами", - пояснила она.

Рейли еще раз подчеркнула, что BIU не подавал никаких жалоб и не требовал каких-либо действий со стороны правоохранительных органов. У BIU не было информации о готовящихся обысках.

В четверг Касперович сообщил, что он совместно с Логиновым рассматривает вариант подачи иска к Фуссек-Хаккарайнен. Ее обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.