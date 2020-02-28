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Распространение коронавируса нового типа

Оргкомитет ЧМ по бобслею и скелетону опросил СМИ на предмет риска заражения коронавирусом

Участники опроса должны были ответить на вопросы о том, находились ли они в течение последних 14 дней в Китае, Иране, Италии или Южной Корее

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Организаторы чемпионата мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге, опросили аккредитованных на турнир журналистов на предмет риска возможного заражения коронавирусом.

28 февраля перед началом женского турнира по скелетону все журналисты, приехавшие в пресс-центр, должны были заполнить опросник, составленный на немецком и английском языках.

Участники опроса должны были ответить на вопросы о том, находились ли они в течение последних 14 дней в Китае, Иране, Италии или Южной Корее.

Также предлагалось ответить на вопрос о возможных контактах с людьми, пораженными коронавирусом, и о своем самочувствии на момент заполнения опросника.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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