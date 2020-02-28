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Футбол в России

Шох подал в отставку с поста президента Федерации футбола Волгоградской области

Выборы нового главы федерации должны пройти в течение 30 дней

ВОЛГОГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох написал заявление об отставке. Об этом журналистам сообщили в пятницу в федерации.

"Рохус Шох написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию. Это заявление принято секретариатом федерации, таким образом, пост руководителя организации с момента написания заявления остается вакантным", - сказано в сообщении.

Шох, который возглавлял федерацию, в течение восьми лет, назвал свое решение взвешенным. "Я обдумывал его давно и решил, что сейчас настал лучший момент, главная причина - моя занятость, - сказал Шох. - Помимо Федерации футбола Волгоградской области, я возглавляю одно из крупнейших футбольных межрегиональных объединений - Союз федераций футбола "Центр" (в который входят 12 регионов центральной России, в том числе Волгоградская область), большой объем работы выпадает в деятельности комитета массового футбола Российского футбольного союза (РФС), который я возглавляю, также я являюсь членом исполкома РФС и советником президента РФС Александра Дюкова".

"Не могу не отметить и тот факт, что на решение повлиял выход из структуры федерации академии "Ротор", которая, в связи с возможностью участия в новых форматах юношеских всероссийских соревнований и дальнейшими перспективами развития, становится самостоятельной организацией. Этот проект, разумеется, я продолжу курировать в том же объеме, что и раньше", - рассказал Шох.

Выборы нового президента федерации должны пройти в течение 30 дней. Желающие выставить свои кандидатуры на участие в выборах должны это сделать в 10-дневный срок, предоставив в федерацию перечень документов, определенный в уставе организации.

Теги
Российский футболВолгоградская область
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