Союз биатлонистов России подарил автомобиль первому тренеру Логинова

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Екатерина Халиуллина, которая является первым тренером чемпиона мира Александра Логинов, получила автомобиль в подарок от Союза биатлонистов России (СБР). Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения специалиста, которая состоялась в Москве.

Халиуллиной, которой в пятницу исполнилось 46 лет, подарили Hyundai Creta. В поздравлении тренера, которая представляет Саратов, приняли участие президент СБР Владимир Драчев, вице-президент Алексей Нуждов и исполнительный директор Сергей Голиков.