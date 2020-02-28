Союз биатлонистов России подарил автомобиль первому тренеру Логинова

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Екатерина Халиуллина, которая является первым тренером чемпиона мира Александра Логинов, получила автомобиль в подарок от Союза биатлонистов России (СБР). Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения специалиста, которая состоялась в Москве.
Халиуллиной, которой в пятницу исполнилось 46 лет, подарили Hyundai Creta. В поздравлении тренера, которая представляет Саратов, приняли участие президент СБР Владимир Драчев, вице-президент Алексей Нуждов и исполнительный директор Сергей Голиков.
"Благодаря таким специалистам мы всегда будем сильной страной и успешно выступать на международной арене", - сказал Драчев.
Логинов на завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Спорстмен принёс мужской команде России первую за 12 лет победу в личной гонке чемпионата мира. Также в этом сезоне удачно выступила дочь тренера, Анастасия. На чемпионате мира среди юниоров она стала первой в индивидуальной гонке.