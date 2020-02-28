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Зимние олимпийские виды спорта

Союз биатлонистов России подарил автомобиль первому тренеру Логинова

Екатерине Халиуллиной подарили Hyundai Creta
Исполнительный директор СБР Сергей Голиков и Екатерина Халиуллина Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
Исполнительный директор СБР Сергей Голиков и Екатерина Халиуллина
© Артем Кузнецов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Екатерина Халиуллина, которая является первым тренером чемпиона мира Александра Логинов, получила автомобиль в подарок от Союза биатлонистов России (СБР). Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения специалиста, которая состоялась в Москве.

Халиуллиной, которой в пятницу исполнилось 46 лет, подарили Hyundai Creta. В поздравлении тренера, которая представляет Саратов, приняли участие президент СБР Владимир Драчев, вице-президент Алексей Нуждов и исполнительный директор Сергей Голиков.

"Благодаря таким специалистам мы всегда будем сильной страной и успешно выступать на международной арене", - сказал Драчев.

Логинов на завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Спорстмен принёс мужской команде России первую за 12 лет победу в личной гонке чемпионата мира. Также в этом сезоне удачно выступила дочь тренера, Анастасия. На чемпионате мира среди юниоров она стала первой в индивидуальной гонке.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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