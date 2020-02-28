Матыцин поблагодарил делегатов конференции ВФЛА за работу в непростое время

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил благодарность делегатам выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за труд по развитию этого вида спорта в непростое время. Об этом он рассказал на заседании конференции.

"Все мы продолжаем участвовать в развитии легкой атлетики. От лица министерства спорта хочу сказать спасибо за ваш труд и труд ваших коллег по развитию легкой атлетики, несмотря на тот кризис, в котором мы с вами живем в течение последних пяти лет, - сказал Матыцин. - Я очень признателен предыдущему президиуму ВФЛА за мудрое, нелегкое и ответственное решение сложить с себя полномочия".

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего федерацию с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.