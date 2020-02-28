Федерация регби России подписала меморандум о сотрудничестве с Rugby Asia

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) и Федерация регби Азии подписали меморандум о сотрудничестве, церемония состоялась в Москве.

Со стороны ФРР соглашение подписал председатель высшего совета организации Игорь Артемьев, со стороны Rugby Asia - президент федерации шейх Каис аль-Дхалайя.

Стороны в ходе переговоров обсудили проведение совместного Евроазиатского турнира, организацию презентационной зоны Кубка европейских чемпионов по регби-7 в Дубае (ОАЭ), возможное проведение детского турнира в восточных регионах России и другие вопросы.