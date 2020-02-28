Тедеско: "Спартаку" не хватало такого футболиста, как Соболев

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" в осенней части чемпионата России по футболу на хватало нападающего калибра Александра Соболева. Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

22-летний Соболев был взят в аренду у "Крыльев Советов" в зимнее межсезонье. В первой части чемпионата нападающий забил 10 мячей.

"Я очень рад, что Саша пришел в "Спартак". Нам не хватало такого игрока, как Соболев, он фактурный, талантливый и русский, - сказал Тедеско. - Он прекрасно вписался в коллектив и провел с нами хорошую работу. Понятно, что мы не можем требовать от него сразу каких-то чудес, он просто должен делать свою работу и пока с этим справляется".

"В межсезонье мы пришли к выводу, что нам нужно усилить только одну позицию - центрального нападающего. И мы приобрели Александра Соболева. Считаю, что у нас на данный момент молодая команда с хорошим потенциалом, нам есть куда расти, и сейчас наша работа направлена на это", - добавил главный тренер "Спартака".

В субботу "Спартак" встретится с московским "Динамо" в рамках 20-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Динамо" в Петровском парке и начнется в 16:30 мск. После 19 туров "Спартак" располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.