Тедеско: матч с "Динамо" будет для "Спартака" чуть важнее остальных игр

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско отметил, что матч со столичным "Динамо" для его команды будет чуть более важным, чем все остальные. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу.

Встреча между "Спартаком" и "Динамо" состоится в субботу и пройдет на домашнем стадионе "Динамо" в Петровском парке.

"Мы ощущаем, что это дерби, и в клубе, и когда разговариваем с болельщиками. Все просят выиграть эти два матча - с "Динамо" и ЦСКА. Этот матч будет для нас чуть более важным, чем все остальные. Я люблю дерби, мы сделаем все возможное для победы", - подчеркнул Тедеско.

"Динамо" в декабре неплохо играло, одержало много важных побед. Мы следили за ними на протяжении сборов, было видно, что они пробуют разные схемы, у них хорошая команда - рослые центральные защитники. Максимилиан Филипп известен нам по выступлениям в чемпионате Германии. Плюс есть Николай Комличенко", - добавил главный тренер "Спартака".

После 19 туров "Спартак" располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Динамо" набрало 24 очка и идет на восьмой позиции.