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Футбол в Англии

Тренер "Ньюкасла" запретил футболистам обмениваться рукопожатиями из-за коронавируса

Стив Брюс воспользовался советом врача команды

ТАСС, 28 февраля. Главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Стив Брюс запретил игрокам команды пожимать друг другу руки в связи с профилактикой коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

"У нас есть ритуал - мы пожимаем друг другу руки каждый день, но прекратили это делать по совету врача. Наш превосходный доктор будет держать в курсе, мы все смотрим телевизор и надеемся, что в нашей стране ситуация не ухудшится", - сказал Брюс.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

"Ньюкасл" занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 31 очко в 27 матчах. В следующем матче подопечные Брюса 29 февраля примут "Бёрнли".

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