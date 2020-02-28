Российские гимнасты не примут участия в этапе Кубка мира в США из-за коронавируса

"В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие в этапе Кубка мира в США", - говорится в сообщении.

ТАСС, 28 февраля. Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка мира в США по причине распространения коронавируса. Об этом сообщил трехкратный чемпион мира, член сборной России Никита Нагорный в своем Instagram.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. В Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

В США к настоящему моменту зарегистрировано 60 заразившихся, среди которых трое вернулись из китайского Уханя, еще 42 являются эвакуированными пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, 14 заболевших недавно выезжали за пределы Соединенных Штатов или контактировали с теми, кто совершал поездки за границу. Еще один случай, зарегистрированный в штате Калифорния в среду, предположительно, не связан с путешествиями за рубеж или контактами с инфицированными.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике пройдет 7 марта в Милуоки (штат Висконсин). Первый этап прошел в Мельбурне 20-23 февраля, далее состоятся этапы в Баку (12-15 марта), Дохе (18-21 марта), Штутгарте (21-22 марта), Бирмингеме (28 марта) и Токио (4-5 апреля).