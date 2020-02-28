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Лига Европы

"Севилья" сыграет с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные - 19 марта

ТАСС, 28 февраля. Испанская "Севилья" встретится с итальянской "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные - 19 марта. "Севилья" является трехкратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Кубка УЕФА (предшественник турнира), что является рекордом.

В четверг был отменен ответный матч 1/16 финала между немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт-на-Майне) и австрийским "Зальцбургом", он пройдет позднее в пятницу.

Команды, указанные в парах первыми, начнут противостояния дома.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

  • "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания);
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия);
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия);
  • "Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина);
  • "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания);
  • "Айнтрахт"/"Зальцбург" - "Базель" (Швейцария);
  • ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).
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