"Севилья" сыграет с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 28 февраля. Испанская "Севилья" встретится с итальянской "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные - 19 марта. "Севилья" является трехкратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Кубка УЕФА (предшественник турнира), что является рекордом.

В четверг был отменен ответный матч 1/16 финала между немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт-на-Майне) и австрийским "Зальцбургом", он пройдет позднее в пятницу.

Команды, указанные в парах первыми, начнут противостояния дома.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: