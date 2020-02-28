Система видеоидентификации лиц будет работать на футбольном матче "Зенит" - "Локомотив"

ТАСС, 28 февраля. Биометрическая система видеоидентификации лиц будет использоваться на турникетах "Газпром-Арены" начиная с матча 20-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Система будет работать на входе на первый ярус трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки.

Матч будет первым для команд в чемпионате России после зимнего перерыва, встреча пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге, начало - 19:00 мск.

"Зенит" является лидером таблицы чемпионата России, набрав в 19 матчах 45 очков. "Локомотив" идет пятым с 34 очками после 19 туров.