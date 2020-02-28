РУСАДА обучило полицейских Татарстана основам борьбы с допингом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Семинар для представителей правоохранительных органов "Борьба с допингом в спорте: нормативная база и правоприменительная практика" прошел в пятницу в Казани. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Семинар проходил в здании Министерства спорта Республики Татарстан. Организаторами образовательного мероприятия выступило РУСАДА совместно с Министерством спорта РФ и при поддержке республиканского спортивного ведомства.

"Этот семинар проходил именно в столице Татарстана, потому что эта республика обладает большим потенциалом в сфере развития спорта. Взаимодействие с правоохранительными органами - сравнительно новое направление деятельности РУСАДА", - отметила Пахноцкая, которая рассказала участникам семинара о системе международного и национального законодательства в сфере антидопинга, о деятельности РУСАДА.

О взаимодействии РУСАДА со спортивными федерациями и региональными органами в сфере физической культуры и спорта, а также о расследовании случаев возможных нарушений антидопинговых правил рассказали специалист отдела расследований РУСАДА Кристина Кучеева и начальник отдела расследований Леонид Иванов.

Начальник отдела антидопингового обеспечения Минспорта России Вероника Логинова поведала собравшимся о нормативной правовой базе, которая регламентирует вопросы противодействия допингу в спорте. Заместитель начальника отдела организации деятельности по ограничению оборота новых психоактивных веществ и противодействия допинга управления по контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению административных правонарушений в сфере НОН ГУНК МВД России Кирилл Кузнецов выступил с докладом о мерах по противодействию использованию запрещенных в спорте субстанций и методов.