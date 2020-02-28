Графики выездов казахских спортсменов за рубеж пересматриваются из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 28 февраля. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана создал ситуационный штаб по защите от коронавируса, сборные команды пересматривают график выездов за границу на тренировки и соревнования. Об этом говорится заявлении НОК.

"Национальный олимпийский комитет предпринимает максимальные меры для обеспечения безопасности отечественных спортсменов. В олимпийском ведомстве страны создан ситуационный штаб по защите от коронавируса. У национальных сборных команд пересматриваются графики выездов на зарубежные учебно-тренировочные сборы и соревнования", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НОК Сакен Мусайбеков заявил, что национальным федерациям нужно постоянно взаимодействовать с международными и азиатскими федерациями, чтобы отслеживать ситуацию с переносом соревнований, и "пересмотреть график зарубежных спортивных соревнований до 1 мая".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.