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Зимние олимпийские виды спорта

Российские скелетонисты впервые с 2012 года не завоевали медалей ЧМ в личном турнире

Александр Третьяков занял восьмое место, победил немец Кристофер Гротер
Александр Третьяков AP Photo/Jens Meyer
Описание
Александр Третьяков
© AP Photo/Jens Meyer

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял восьмое место на чемпионате мира по скелетону в немецком Альтенберге.

По итогам четырех заездов россиянин отстал от победителя на 2,12 секунды. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены. Чемпионом мира стал Кристофер Гротер (3.44,81), второе место занял Аксель Юнг (+0,02), бронзовым призером стал Александр Гасснер (+0,05). Россиянин Никита Трегубов занял девятое место (+2,27), Евгений Рукосуев - 13-е (+3,54).

Мужская сборная России по скелетону впервые с 2012 года не сумела выиграть медали чемпионата мира в личном турнире. В 2013 году первое место занял Третьяков, третье - Сергей Чудинов. Третьяков становился вторым на мировых первенствах 2015 и 2016 годов. Трегубов выиграл бронзу в 2017 году и серебро в 2019-м.

Чемпионаты мира по скелетону среди мужчин проводятся с 1982 года. В Альтенберге мировые первенства проводились трижды (1994, 1999, 2008), россиянам ни разу не удавалось стать призерами на тех стартах.

На этапе Кубка мира - 2018/19 в Альтенберге Третьяков занял первое место, Трегубов - третье.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 1 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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