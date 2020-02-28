Соперник россиянина Махачева еще не подписал контракт на бой в UFC

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева, выступающего в легком весе, еще не подписал контракт на бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

"Пока этого не произошло", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Махачев получил соперника на турнире UFC 249, который пройдет в ночь на 19 апреля. Отмечалось, что оппонент входит в топ-15 рейтинга легкого веса UFC.

Махачев является партнером по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего на его счету 18 побед и одно поражение.