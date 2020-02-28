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Летние олимпийские виды спорта

ФСГР: российские гимнасты пропустят этапы КМ в США и Японии ради соревнований в Европе

Ранее в пятницу сообщалось, что сборная России пропустит эти этапы из-за угрозы коронавируса

ТАСС, 28 февраля. Сборная России по спортивной гимнастике не будет выступать на этапах Кубка мира в США и Японии в связи с подготовкой к соревнованиям в Европе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

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"В связи с плотным соревновательным графиком спортсменов в период подготовки к Олимпийским играм в Токио, руководство Федерации спортивной гимнастики России и тренерского штаба сборной команды по спортивной гимнастике приняли решение пропустить этапы Кубка мира по многоборью в США и Японии, так как длительные перелеты в эти страны и сложный акклиматизационный период в процессе подготовки спортсменов при максимальных физических нагрузках могут негативным образом сказаться на состоянии здоровья спортсменов", - сообщает пресс-служба ФСГР.

Сообщается, что данное решение принято ради подготовки к соревнованиям на территории Европы. "Тем самым руководство сборной команды считает целесообразным сосредоточиться на подготовке к соревнованиям, проходящим в Европе", - говорится в заявлении федерации.

В пресс-службе добавили, что информация, опубликованная российским гимнастом Никитой Нагорным в своем Instagram, не является официальной позицией ФСГР и тренерского штаба сборной команды. Ранее в пятницу спортсмен написал, что сборная России пропустит указанные этапы из-за угрозы коронавируса. Позднее пост был удален.

Этап Кубка мира по многоборью в США запланирован на 7 марта в Милуоки (США, штат Висконсин), в Японии - 4-5 апреля в Токио. Между ними пройдут этапы в Баку (12-15 марта), Дохе (18-21 марта), Штутгарте (21-22 марта), Бирмингеме (28 марта).

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Летние олимпийские виды спорта
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