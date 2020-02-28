Квалификационный турнир на ОИ-2020 по водному поло среди женщин отложен из-за коронавируса

ТАСС, 28 февраля. Международная федерация плавания (FINA) приняла решение отложить квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года по водному поло среди женщин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

Турнир должен был пройти с 8 по 15 марта в итальянском Триесте. "Из-за глобальных потрясений, вызванных вспышкой коронавируса, исполнительный директор FINA по водному поло решил отложить квалификационный турнир среди женщин", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 17 по 24 мая; 20 апреля будет решено, пройдут ли соревнования в Триесте или в другом месте. Российские ватерполистки завоевали право выступить на Играх в Токио по итогам чемпионата Европы 2020 года.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.