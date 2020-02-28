FIFPro призвала к ответственным действиям в связи с распространением коронавируса

ТАСС, 28 февраля. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала всех участников футбольной деятельности принимать ответственные решения в связи с распространением в мире заболевания, вызванного новым коронавирусом. Заявление организации опубликовано на сайте FIFPro.

"Поскольку коронавирус продолжает распространяться, а новые случаи заболевания появляются каждый день, мы призываем все заинтересованные стороны в футболе действовать ответственно", - говорится в заявлении организации.

Также отмечается, что FIFPro одобряет отмену и перенос футбольных матчей в азиатской Лиге чемпионов. Ранее из-за вспышки заболевания на территории Южной Кореи в стране были отменены мартовские встречи турнира.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию.