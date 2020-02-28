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Зимние олимпийские виды спорта

Тренеры рассчитывали, что российские скелетонисты выступят лучше на ЧМ в Альтенберге

Лучший из россиянин Александр Третьяков занял восьмое место

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России по скелетону рассчитывал, что мужская команда покажет более высокий результат на чемпионате мира в Альтенберге. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной Данил Чабан.

Медали чемпионата мира в мужском скелетоне разыгрывались с 27 по 28 февраля. Весь пьедестал заняли в итоге немецкие спортсмены. Чемпионом мира стал Кристофер Гротер (3.44,81), второе место занял Аксель Юнг (+0,02), бронзовым призером стал Александр Гасснер (+0,05). Россиянин Александр Третьяков занял восьмое место (+2,12), Никита Трегубов - 9-е (+2,27), Евгений Рукосуев - 13-е (+3,54).

"Мы рассчитывали, что наши ребята покажут в Альтенберге более хороший результат, - признался Чабан. - Но обстоятельства сложились не в нашу пользу. Речь идет и о тренировочных заездах, которые у россиян прошли на заснеженной трассе, а не на чистом льду. Соответственно, и коньки не успели до конца протестировать".

"Кроме хозяев все были в одинаковых условиях, хотя мы проиграли также и Мартинсу Дукурсу (латвийский скелетонист - прим. ТАСС), нашему основному сопернику. Причина - наличие ошибок при прохождении трассы. На старте у нас все получалось, что свидетельствует о хорошей физической готовности спортсменов. Недоработали по трассе и с техникой", - заключил собеседник ТАСС.

На этапе Кубка мира - 2018/19, который проходил в Альтенберге, Третьяков занял первое место, Трегубов - третье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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