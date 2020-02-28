Черчесов пригласил участника проекта "Лучше всех" на тренировку сборной России по футболу

ТАСС, 28 февраля. Участник проекта Первого канала "Лучше всех" Дима Тултаев получил приглашение на одну из ближайших тренировок сборной России по футболу. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, чей комментарий приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Девятилетний Тултаев в прошлом году в рамках проекта показал футбольные знания, которые проверяли у него телекомментатор Георгий Черданцев и народный артист РФ Олег Газманов. Мальчик без запинки рассказал, кто и в каком году выигрывал чемпионаты мира, легко назвал дни рождения известных футболистов и вспомнил самые знаковые голы современности. В пятницу он посетил Дом футбола.

"Всегда подчеркивал, что сборная России открыта для подобных встреч, на тренировки к нам часто приезжают юные футболисты, дети, люди с ограниченным возможностями. Ведь футбол - это не только голы и очки, но и мощное социальное явление, способ популяризации спорта и здорового образа жизни, - сказал Черчесов. - Мы желаем Диме успехов в том, деле, которое станет для него профессией и будем рады, если он свяжет свою жизнь с футболом. Также пригласили его на одну из ближайших тренировок сборной России".

Ближайший матч сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы проведет 28 марта в Стокгольме против команды Швеции.