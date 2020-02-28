Черноусов завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ

ТАСС, 28 февраля. Россиянин Артем Черноусов занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

В финале 24-летний спортсмен показал результат 241,2 балла. Второе место занял итальянец Паоло Монна (239,6), третьим стал Исмаил Келеш из Турции (218,3).

В аналогичной дисциплине у женщин первое место заняла сербка Бобана Момчилович-Величкович (236,4), второй стала швейцарка Хейди Дитхельм-Гербер (232,7), третьей - Анна Коракаки из Греции (213,5). Россиянка Виталина Бацарашкина показала четвертый результат (193,4).

Черноусов является чемпионом мира 2018 года, трехкратным победителем Европейских игр 2019 года в Минске. Бацарашкина выигрывала золото чемпионата мира 2018 года и Европейских игр - 2019, серебро Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы в Польше завершится 1 марта.