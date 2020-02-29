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НБА

Трипл-дабл Гордона помог "Орландо" победить "Миннесоту" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 136:125
Аарон Гордон AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Описание
Аарон Гордон
© AP Photo/Phelan M. Ebenhack

ТАСС, 29 февраля. "Орландо" победил "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 136:125.

Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Аарон Гордон. Он набрал 17 очков, сделал 11 подборов и 12 передач. Трипл-дабл стал для него первым в карьере. Самым результативным игроком "Орландо" стал защитник Теренс Росс - 33 очка, дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил центровой Никола Вучевич.

В составе "Миннесоты" больше всех очков набрал защитник Д'Анджело Расселл (28). Дабл-дабл себе в актив записал форвард Хуанчо Эрнангомес (18 очков, 13 подборов).

"Орландо" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 27 побед и потерпев 32 поражения. "Миннесота" идет 14-й на Западе с 17 победами и 41 поражением.

Результаты других матчей дня: "Атланта" - "Бруклин" - 141:118; "Торонто" - "Шарлотт" - 96:98; "Майами" - "Даллас" - 126:118; "Мемфис" - "Сакарменто" - 101:104; "Милуоки" - "Оклахома" - 133:86; "Нью-Орлеан" - "Кливленд" - 116:104.

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