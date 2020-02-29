Продление контракта Суареса с "Барселоной" зависит от количества сыгранных им матчей

ТАСС, 29 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" автоматически продлит контракт с уругвайским нападающим Луисом Суаресом, если он в следующем сезоне сыграет в 60% матчей команды. Об этом рассказал сам форвард, чей комментарий приводит издание AS.

33-летний футболист травмировал латеральный мениск правого колена в начале января. Позже ему была сделана операция, восстановление после которой займет от четырех до шести месяцев.

"Я привык играть с болью, дискомфорт был на протяжении нескольких лет. Многие меня критиковали, но мне нужно стойко все перенести и вернуться более сильным", - сказал футболист.

Контракт форварда истекает в июне 2021 года. "Моя семья очень счастлива в Барселоне, я чувствую, что полезен для команды, но решение о продлении контракта должно приниматься клубом. Если я сыграю в 60% матчей следующего сезона, то договор продлят автоматически", - добавил уругваец.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года, проведя 270 матчей во всех турнирах и забив 191 мяч. Ранее он защищал цвета голландских "Аякса" и "Гронингена", а также английского "Ливерпуля". В составе "Барселоны" Суарес по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, дважды - Суперкубок Испании, по одному разу - Лигу чемпионов, чемпионат мира среди клубов и Суперкубок УЕФА.