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Летние неолимпийские виды спорта

Путин поздравил яхтсмена Крутских с победой на чемпионате мира в Мельбурне

Крутских стал первым яхтсменом из России, которому удалось завоевать золото ЧМ в классе "лазер-радиал"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского яхтсмена Даниила Крутских с победой в классе "лазер-радиал" на чемпионате мира 2020 года по парусному спорту в Мельбурне (Австралия). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с триумфальным выступлением в австралийском Мельбурне. На этих престижнейших международных соревнованиях вы проявили настоящий чемпионский характер и волю, были сильнее и увереннее опытных соперников. Завоеванное вами золото имеет особую ценность, ведь оно стало первым в классе "лазер-радиал" за всю историю выступлений нашей национальной сборной", - говорится в сообщении.

Крутских стал первым яхтсменом из России, которому удалось завоевать золото в классе "лазер-радиал". Ранее лучшим результатом российских спортсменов была серебряная награда, которую завоевал Андрей Кирилюк на чемпионате мира 1996 года. 19-летний Крутских является двукратным чемпионом Европы среди юниоров, а также серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛетние неолимпийские виды спорта
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