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Летние олимпийские виды спорта

В пул тестирования World Athletics на второй квартал 2020 года вошли 8 легкоатлетов из РФ

В него входят чемпионки мира Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова
Мария Ласицкене Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов, включая чемпионок мира 2019 года Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, включены в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на второй квартал 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

По сравнению с первым кварталом, российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него по-прежнему входят Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Сидорова и Тимур Моргунов (оба - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов (ходьба).

Все эти спортсмены с января также включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования РУСАДА на первый квартал 2020 года увеличилось, по сравнению с предыдущим, до 521 человека.

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Летние олимпийские виды спорта
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