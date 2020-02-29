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Футбол в Италии

Три футболиста итальянского "Пьянезе" заразились коронавирусом

Клуб выступает в третьем дивизионе чемпионата страны

ТАСС, 29 февраля. Три футболиста и один сотрудник итальянского клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе чемпионата страны, заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Первый случай заражения был зафиксирован в субботу, игрок был госпитализирован в инфекционное отделение больницы в Сиене. Позднее еще у двоих футболистов и одного сотрудника команды анализы на коронавирус дали положительный результат. Сотрудник был госпитализирован, а двое игроков находятся на домашнем карантине.

В настоящее время все футболисты "Пьянезе", сотрудники и руководители клуба, которые были с командой во время последнего матча, находятся на 15-дневном карантине. "Пьянезе" занимает 19-е место в третьем дивизионе чемпионата страны, набрав после 27 игр 24 очка.

В Италии, по данным на конец 28 февраля, насчитывается 821 инфицированный коронавирусом человек, число летальных исходов достигло 21.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

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Италия
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