Участие Дацюка в первых матчах плей-офф КХЛ находится под вопросом

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка в первых матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) находится под вопросом. Об этом ТАСС сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

В последний раз Дацюк выходил на лед 25 февраля в матче против "Авангарда" (4:2). "Автомобилист" в первом раунде плей-офф сыграет с новосибирской "Сибирью". Первые два матча пройдут в Екатеринбурге 2 и 4 марта.

"Сегодня он работал под индивидуальной программе. Есть вероятность, что он пропустит начало плей-офф", - сказал Рябков.

Дацюк перешел в "Автомобилист" в июне 2019 года. В 43 матчах завершившегося регулярного чемпионата он набрал 22 очка (5 шайб + 17 передач). Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.