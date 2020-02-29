Центр безопасного спорта США временно отстранил бывшего тренера легкоатлетки Клишиной

ТАСС, 29 февраля. Центр безопасного спорта США (US center for safesport) наложил временное отстранение за ненадлежащее поведение на американского тренера Лорена Сигрейва, который раньше работал с российской прыгуньей в длину Дарьей Клишиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации легкой атлетики США.

Решение о временном отстранении было принято 27 февраля. Сигрейв, обвиненный в ненадлежащем поведении, в настоящее время не может принимать участие в каком-либо качестве в соревнованиях или тренировочных мероприятиях, проводимых под эгидой Федерации легкой атлетики США. Временное отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение.

Серебряный призер ЧМ-2017 Клишина тренировалась под руководством Сигрейва с 2013 года. С 2018 году у россиянки другой тренер - американец Дуайт Филлипс, олимпийский чемпион 2004 года в прыжках в длину, выигравший также четыре золотые награды на летних чемпионатах мира.