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Летние олимпийские виды спорта

Центр безопасного спорта США временно отстранил бывшего тренера легкоатлетки Клишиной

Лорен Сигрейв обвиняется в ненадлежащем поведении
Лорен Сигрейв EPA/VALDA KALNINA
Описание
Лорен Сигрейв
© EPA/VALDA KALNINA

ТАСС, 29 февраля. Центр безопасного спорта США (US center for safesport) наложил временное отстранение за ненадлежащее поведение на американского тренера Лорена Сигрейва, который раньше работал с российской прыгуньей в длину Дарьей Клишиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации легкой атлетики США.

Решение о временном отстранении было принято 27 февраля. Сигрейв, обвиненный в ненадлежащем поведении, в настоящее время не может принимать участие в каком-либо качестве в соревнованиях или тренировочных мероприятиях, проводимых под эгидой Федерации легкой атлетики США. Временное отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение.

Серебряный призер ЧМ-2017 Клишина тренировалась под руководством Сигрейва с 2013 года. С 2018 году у россиянки другой тренер - американец Дуайт Филлипс, олимпийский чемпион 2004 года в прыжках в длину, выигравший также четыре золотые награды на летних чемпионатах мира.

Теги
СШАЛетние олимпийские виды спорта
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