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КХЛ

Финский вратарь Олкинуора объявил, что покинет клуб КХЛ "Адмирал"

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 29-летний голкипер провел 31 матч

ТАСС, 29 февраля. Чемпион мира в составе сборной Финляндии голкипер "Адмирала" Юхо Олкинуора объявил о том, что он покидает клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Владивостока. Об этом вратарь написал в своем Instagram.

Голкипер поблагодарил фанатов и написал в сообщении: "Спасибо, до свидания".

Олкинуора перешел в "Адмирал" в мае 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 29-летний вратарь провел 31 матч, трижды сыграв "на ноль". Его процент отраженных бросков составил 92,9. В составе сборной Финляндии он выиграл чемпионат мира 2019 года, проведя один матч на турнире.

"Адмирал" завершил участие в нынешнем сезоне КХЛ, не попав в плей-офф.

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