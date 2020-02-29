СМИ: этапы "Формулы-1" в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме пройдут в запланированные сроки

ТАСС, 29 февраля. Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме пройдут в запланированные сроки. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

12 февраля Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о переносе на неопределенный срок Гран-при Китая, который должен был пройти 17-19 апреля. Причиной переноса китайского этапа стала вспышка коронавируса. По этой же причине поднимался вопрос о проведении и других этапов в начале сезона "Формулы-1".

"Все по плану - мы едем и в Мельбурн, и в Бахрейн, и в Ханой", - заявил исполнительный директор "Формулы 1" Чейз Кэри.

Сезон 2020 года начнется с Гран-при Австралии, который пройдет на трассе в Мельбурне 13-15 марта. Этап в Бахрейне на автодроме в Сахире будет проведен 20-22 марта. Третий Гран-при сезона пройдет во Вьетнаме на городской трассе в Ханое 3-5 апреля.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.