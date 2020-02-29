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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Никитина заняла пятое место на чемпионате мира по скелетону

Победила немка Тина Херман
Елена Никитина EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/FILIP SINGER

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 29 февраля. /ТАСС/. Немецкая скелетонистка Тина Херман заняла первое место на чемпионате мира. Соревнования проходят в Альтенберге.

По сумме четырех заездов Херман показала результат 3 минуты 54,52 секунды. Второе место заняла швейцарка Марина Джилардони (отставание - 0,22 секунды), третье - австрийка Жанин Флок (+1,21). Россиянка Елена Никитина заняла пятое место (+1,50), Юлия Канакина и Рената Хузина разделили 11-е место (обе проиграли Херман 4,38 секунды).

27-летняя Херман стала пятикратной чемпионкой мира, в ее активе также две серебряные награды мировых первенств.

Никитиной 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в воскресенье.

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