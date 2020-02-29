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КХЛ

Капризов, Токранов и Федотов признаны лучшими игроками февраля в КХЛ

Лучшим новичком стал нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков

ТАСС, 29 февраля. Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов признан лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в феврале. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Капризов вместе с ЦСКА одержал шесть побед в восьми матчах, набрав 11 (8 шайб + 3 передачи) очков при общем показателе полезности "+9".

Лучшим голкипером признан вратарь челябинского "Трактора" Иван Федотов. Вместе с клубом он одержал три победы в шести матчах. В домашних играх против новосибирской "Сибири" (4:0) и владивостокского "Адмирала" (5:0) 23-летний вратарь сохранил ворота в неприкосновенности. Федотов отразил 95,27% бросков по воротам при коэффициенте надежности 1,41.

Лучшим защитником стал игрок петербургского СКА Василий Токранов, одержавший победы во всех восьми матчах месяца, набрав 8 (4+4) очков при общем показателе полезности "+8".

Лучшим молодым игроком месяца стал нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков. В девяти матчах 19-летний форвард набрал 6 (2+4) очков.

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