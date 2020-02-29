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Бокс

СМИ: Всемирный боксерский совет создал чемпионский пояс в память о Коби Брайанте

Баскетболист погиб 26 января в результате крушения частного вертолета

ТАСС, 29 февраля. Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать чемпионский пояс в память о бывшем баскетболисте "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанте, который погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Fight News.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

По информации портала, основными цветами пояса стали фиолетовый и золотой - традиционные цвета "Лейкерс". На поясе размещены портреты Брайанта и Джианны, а также логотипы с цифрами 8 и 24 - под этими номерами Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Теги
Бокс
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