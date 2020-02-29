КХЛ уведомила клубы о возможности изменения потолка зарплат

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель совета директоров рижского "Динамо", член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Юрис Савицкис подтвердил информацию о том, что в клуб пришло уведомление о возможном изменении потолка зарплат. Об этом Савицкис рассказал ТАСС.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что жесткий потолок зарплат может быть изменен в сторону увеличения суммы с 900 млн до 1 млрд 300 млн рублей, соответствующее уведомление было разослано в клубы. Правило жесткого потолка должно начать действовать с сезона-2020/21. Окончательное решение должно быть принято на заседании совета директоров лиги.

"Это письмо пришло в пятницу. Будем обсуждать этот вопрос", - сказал собеседник агентства.

Лига установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21 - 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф - 30%.