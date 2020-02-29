Российский шахматист Грищук сохранил четвертую строчку в рейтинге FIDE

ТАСС, 29 февраля. Россиянин Александр Грищук остался на четвертом месте в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте федерации в субботу.

На счету Грищука 2777 очков. Россиянин Ян Непомнящий сохранил пятую строчку (2774).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2862), на втором месте располагается американец Фабиано Каруана (2842), третью строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2805). Также в десятку лучших входят армянин Левон Аронян (6-е место, 2773), американец Уэсли Со (7, 2770), француз Максим Вашье-Лаграв (8, 2761), азербайджанец Теймур Раджабов (9, 2765) и его соотечественник Шахрияр Мамедьяров (10, 2764).

Россиянин Сергей Карякин занимает 17-ю строчку (2752), Дмитрий Андрейкин - 23-ю (2726), Петр Свидлер - 24-ю (2723), Никита Витюгов - 25-ю (2722), Владислав Артемьев - 29-ю (2716), Евгений Томашевский - 34-ю (2701), Даниил Дубов - 38-ю (2699), Кирилл Алексеенко - 39-ю (2698), Максим Матлаков - 45-ю (2685).