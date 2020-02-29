Боксер Гассиев продолжит тренироваться под руководством американца Санчеса

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев продолжит тренироваться под руководством американского специалиста Абеля Санчеса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Мурат будет и далее готовиться под руководством Санчеса", - сказал собеседник агентства.

Дебют Гассиева в супертяжелом весе должен был состояться в феврале, однако в очередной раз был перенесен. Основной причиной в команде россиянина назвали проблемы с подготовкой.

Впоследствии Гассиев отмечал, что хотел бы продолжить тренироваться у Санчеса.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.