Российская скелетонистка Канакина на ЧМ-2020 была нацелена занять место в первой шестерке

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 29 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская скелетонистка Юлия Канакина, на чемпионате мира в Альтенберге, поделившая 11-12 места со своей соотечественницей Ренатой Хузиной, была нацелена на этом турнире оказаться в первой шестерке. Об этом Канакина сообщила ТАСС.

Первое место на чемпионате мира - 2020 заняла немецкая скелетонистка Тина Херман, она показала результат 3 минуты 54,52 секунды. Второе место заняла швейцарка Марина Джилардони (отставание - 0,22 секунды), третье - австрийка Жанин Флок (+1,21). Россиянка Елена Никитина заняла пятое место (+1,50), Канакина и Хузина проиграли Херман 4,38 секунды.

"Для себя я на этом чемпионате мира ставила задачу быть в шестерке. Но этого мне сделать не удалось. Хотя по сезону у меня не все хорошо складывалось, поэтому и к 11-му результату я тоже была готова", - призналась Канакина.

"После соревнований мы с тренерами обязательно разберем, в чем мы сегодня уступали своим основным соперницам. Немцы успели потренироваться на чистой трассе, когда не было снега и дождя, а нам этого сделать не удалось. Это, конечно, повлияло тоже на итоговый результат, ведь у кого накат больше, у того и скорость выше. А так мы тренировались на неважно подготовленной трассе, в отличие от немцев", - продолжила спортсменка.

На этапе Кубка мира сезона-2018/19, который проходил в Альтенберге, Канакина заняла третье место.