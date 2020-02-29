Гарт обидно, что саночница Иванова не смогла одержать победу в общем зачете Кубка мира

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт испытывает обиду из-за того, что россиянка Татьяна Иванова не смогла выиграть общий зачет Кубка мира. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Иванова на заключительном этапе заняла по сумме двух заездов шестое место и упустила победу в общем зачете, заняв второе место. Первой стала немка Юлия Таубиц, третьей - другая россиянка Виктория Демченко, шестой - Екатерина Катникова.

"Обидно, конечно, что Таня не взяла зачет, в каких-то там копеечках сидела, но не получилось, - сказала Гарт. - Но здорово, что второе и третье места у нас, в первую тройку попали. Классный результат, девчонки молодцы. Сложная трасса с технической точки зрения, много было падений, Катя Катникова вот тоже не справилась с управлением, но в целом отличный результат".

Иванова является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года. В активе 29-летней спортсменки одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали чемпионатов мира. Кроме того, она является шестикратной победительницей первенств Европы. 24-летняя Демченко - бронзовый призер чемпионата мира 2020 года в Сочи. 25-летняя Катникова - двукратная чемпионка мира 2020 года.