{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Гарт обидно, что саночница Иванова не смогла одержать победу в общем зачете Кубка мира

Россиянка на заключительном этапе заняла по сумме двух заездов шестое место и упустила победу в общем зачете
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт испытывает обиду из-за того, что россиянка Татьяна Иванова не смогла выиграть общий зачет Кубка мира. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

На эту тему
Россиянка Иванова заняла второе место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Иванова на заключительном этапе заняла по сумме двух заездов шестое место и упустила победу в общем зачете, заняв второе место. Первой стала немка Юлия Таубиц, третьей - другая россиянка Виктория Демченко, шестой - Екатерина Катникова.

"Обидно, конечно, что Таня не взяла зачет, в каких-то там копеечках сидела, но не получилось, - сказала Гарт. - Но здорово, что второе и третье места у нас, в первую тройку попали. Классный результат, девчонки молодцы. Сложная трасса с технической точки зрения, много было падений, Катя Катникова вот тоже не справилась с управлением, но в целом отличный результат".

Иванова является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года. В активе 29-летней спортсменки одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали чемпионатов мира. Кроме того, она является шестикратной победительницей первенств Европы. 24-летняя Демченко - бронзовый призер чемпионата мира 2020 года в Сочи. 25-летняя Катникова - двукратная чемпионка мира 2020 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Россия примет чемпионаты мира по шахматам среди юношей и ветеранов в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС