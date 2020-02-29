Футболист "Зенита" Дзюба не вошел в заявку на матч с "Локомотивом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не вошел в заявку на домашний матч 20-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом", форвард Сердар Азмун начнет игру на скамейке запасных. Об этом сообщается на официальном сайте Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало - 19:00 мск.

Дзюба получил повреждение в товарищеском матче с минским "Динамо" (1:1) 22 февраля, 31-летний футболист покинул поле на 55-й минуте встречи. Перед матчем с "Локомотивом" Дзюба тренировался по индивидуальной программе.

Дзюба в сезоне-2019/20 принял участие в 26 матчах "Зенита" во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 11 голевых передач. По итогам первой части чемпионата России он с 11 мячами занимает первое место в списке лучших бомбардиров. 25-летний Азмун в текущем сезоне провел за "Зенит" 26 матчей, забил 11 голов и отдав шесть голевых передач.

"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах, отрыв от занимающего вторую строчку ЦСКА составляет 10 очков. "Локомотив" идет пятым, имея в активе 34 очка после 19 встреч.