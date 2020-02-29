Чудинов: излишнее волнение могло помешать саночнице Ивановой выиграть Кубок мира

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, упустившая победу в общем зачете Кубка мира после неудачного заключительного заезда в немецком Кенигзее, допустила ошибки, возможно, не справившись с волнением. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

На заключительном этапе Кубка мира в Кенигзее Иванова показала шестой результат, хотя после первого заезда была третьей. Если бы россиянка заняла итоговое место не ниже четвертого, то впервые в своей карьере стала бы обладательницей Кубка мира.

"Мы все очень расстроены тем, что Татьяна в последний момент упустила победу в Кубке мира, - заметил Чудинов. - Сама спортсменка также очень расстроена и пока ни с кем не разговаривает. Трасса из-за изменившейся погоды стала очень сложной, и Татьяна совершила две ошибки на первой половине трассы, которые серьезно отразились на скорости. Возможно, причиной неудачи стало большое волнение спортсменки, которое она старалась не показывать".

Обладательницей Кубка мира стала немецкая саночница Юлия Таубиц, третье место заняла россиянка Виктория Демченко.