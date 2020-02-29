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Футбол в России

Дюков: возвращение чемпионата России к формату "весна - осень" вызовет только неразбериху

По мнению президента Российского футбольного союза, перезод на систему "осень - весна" должен был стимулировать клубы строить манежи
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Возвращение чемпионата России по футболу к формату "весна - осень" приведет только к дополнительной неразберихе. Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В настоящий момент чемпионат России проводится по системе "осень - весна". Сменить формат было решено перед сезоном-2011/12.

"Я считаю что переход на формат "осень - весна" не сделал наш футбол лучше. Он должен был стимулировать клубы строить манежи и играть зимой, но на данный момент мы видим одну "Газпром Арену" (стадион "Зенита", который имеет крышу над полем - прим. ТАСС). Если говорить о том, имеет ли смысл возвращаться к предыдущему формату, то кроме дополнительной неразберихи возвращение ничего не создаст", - сказал Дюков.

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