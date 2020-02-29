Россия примет чемпионаты мира по шахматам среди юношей и ветеранов в 2021 году

ТАСС, 29 февраля. Конгресс Международной федерации шахмат (FIDE) по итогам заседания организации в Абу-Даби принял решение о проведении в России двух мировых первенств в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

В Москве со 2 по 14 октября пройдет чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В Сочи с 17 по 30 ноября состоится чемпионат мира среди ветеранов.

Ранее юношеский чемпионат мира проходил на территории России в 2016 году в Ханты-Мансийске. Чемпионат мира среди ветеранов впервые состоится в России, турнир проводится с 1991 года. По 10 раз победителями обоих соревнований становились отечественные шахматисты.