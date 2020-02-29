{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Россия примет чемпионаты мира по шахматам среди юношей и ветеранов в 2021 году

ТАСС, 29 февраля. Конгресс Международной федерации шахмат (FIDE) по итогам заседания организации в Абу-Даби принял решение о проведении в России двух мировых первенств в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

В Москве со 2 по 14 октября пройдет чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В Сочи с 17 по 30 ноября состоится чемпионат мира среди ветеранов.

Ранее юношеский чемпионат мира проходил на территории России в 2016 году в Ханты-Мансийске. Чемпионат мира среди ветеранов впервые состоится в России, турнир проводится с 1991 года. По 10 раз победителями обоих соревнований становились отечественные шахматисты.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Чабан: ошибка Никитиной в третьем заезде лишила ее медали ЧМ по скелетону
Россиянка заняла итоговое пятое место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС