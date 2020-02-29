Дюков рассчитывает, что контракт РФС с Черчесовым будет подписан в марте

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что контракт организации с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым будет подписан в марте. Об этом Дюков заявил в эфире канала "Матч ТВ".

"Контракт с Черчесовым на стадии согласования, - сказал Дюков. - Надеемся, что в марте он будет подписан".

В январе главный тренер сборной России в интервью ТАСС заявил о том, что его соглашение действует до лета 2022 года. По его словам, продление контракта до конца чемпионата мира в Катаре является не более чем техническим моментом. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Традиционно мировые первенства проходят летом - с середины июня по середину июля.

Дюков подтвердил, что ситуация вокруг соглашения главного тренера сборной России связана именно со сроками проведения чемпионата мира. "Подписанный контракт предполагал автоматическое продление на два года. Соответственно, это до августа 2022 года, но поскольку чемпионат мира поставлен на ноябрь-декабрь, это повлекло за собой дополнительное обсуждение", - пояснил президент РФС.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии.