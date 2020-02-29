Экипаж Андрианова идет 12-м после двух попыток в соревнованиях четверок на ЧМ по бобслею

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 29 февраля. /ТАСС/. Экипаж россиянина Максима Андрианова занимает 12-е место после двух попыток в соревнованиях четверок на чемпионате мира по бобслею в немецком Альтенберге.

Россияне уступают лидерам соревнований, немецкому экипажу Нико Вальтера 0,78 секунды. Второе место занимает экипаж латвийца Оскара Киберманиса (+0,05), третья строчка у немца Йоханнеса Лохнера.

Российский экипаж Алексея Стульнева идет на 13-м месте (+0,81). Александр Бредихин с партнерами завершил соревнования на 21-й позиции (+2,40).

Третья и четвертая попытка пройдут 1 марта, начало - 15:00 мск.